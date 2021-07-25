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الزعاق: اليوم أول «المرزم».. الأفاعي تخرج من مخبئها والعواصف تشتد

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الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن اليوم الأحد، أول موسم «المرزم»، وخلاله تخرج الأفاعي من مخابئها، ويشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الزعاق: بقي على موسم «سهيل» 26 يومًا؛ فاليوم ـ الأحد ـ أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا، ويعقبه الكليبين.

وأضاف: خلال هذه الفترة تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض، كما تنتشر الرطوبة على السواحل، ويشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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