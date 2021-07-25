بالفيديو.. مواطن يوقف مزرعته وأملاكه في الباحة لتكون صدقة جارية لوالديه

الرياض - محمد عبدالله - أوقف المواطن عبدالله المداني مزارعه وأملاكه في الباحة، لتكون مزارًا سياحيًا برًا بوالديه.

ووفق «الإخبارية» فقد أطلق المداني، على هذا الوقف الواقع بقرية المدان في محافظة بللجرشي «مزرعة الوالدين»؛ ليستقبل السياح بالقهوة والشاي والطعام الشعبي؛ لتعد تلك الخطوة المبادرة الأولى من نوعها.

المداني، فتح أبواب مزرعته المقدرة بنحو 6000 متر مربع أمام الزوار، وعن تلك المبادرة قال: أوقفت المزرعة بكل ما تحويه من أشجار وثمار وطيور وأنعام لتكون صدقة جارية على والديّ.

وأضاف: الإقبال كبير جدًا، وأقل يوم استقبلنا خلاله نحو 180 زائرًا، وفي بعض الأحيان تخطى العدد 675 فردًا.

وتحتضن المزرعة جميع المحاصيل الزراعية من خضروات وفواكه وهي صدقة جارية لوالديّ عبدالله الميداني، الذي ضرب أورع الأمثلة في بر الوالدين، واستطاع أن يجعل من مزارعه وأملاكه الخاصة مزارًا سياحيًا يرتاده الجميع دون مقابل.

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