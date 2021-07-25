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أمير الجوف يتفقد قيادة حرس الحدود بالقريات

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الرياض - محمد عبدالله - استهل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جولته التفقدية لمحافظات المنطقة، اليوم، بزيارته لقيادة حرس الحدود بالمنطقة بمقرها بمحافظة القريات.

وفور وصوله القطاع كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء محمد بن علي الخنيني، حيث عُزف السلام الملكي، ثم ألقى التحية على ضباط القطاع مهنئهم بعيد الأضحى، مثمنًا جهودهم المبذولة في حماية الوطن والمواطنين من عبث الحاقدين.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهم، متمنياً للجميع التوفيق في ظل ما تقدمه القيادة من دعم للقطاعات العسكرية كافة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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