أمير الجوف يتفقد قيادة حرس الحدود بالقريات

الرياض - محمد عبدالله - استهل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جولته التفقدية لمحافظات المنطقة، اليوم، بزيارته لقيادة حرس الحدود بالمنطقة بمقرها بمحافظة القريات.

وفور وصوله القطاع كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء محمد بن علي الخنيني، حيث عُزف السلام الملكي، ثم ألقى التحية على ضباط القطاع مهنئهم بعيد الأضحى، مثمنًا جهودهم المبذولة في حماية الوطن والمواطنين من عبث الحاقدين.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهم، متمنياً للجميع التوفيق في ظل ما تقدمه القيادة من دعم للقطاعات العسكرية كافة.