أولى مراحل العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات تدخل حيز التنفيذ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للنقل، الأحد، دخول المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات حيز التنفيذ.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، أكدت الهيئة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود السيارات من خلال «عقود التأجير» في بوابة «نقل»، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة ستمكّن المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات ولبنود النظامية، ما يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر ويعزز الثقة بالخدمات المقدمة ويرفع جودتها.

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