حج آمن صحي واستثنائي

أسفرت الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في حج هذا العام عن تحقيق النجاح الكبير، الذي شهد به حجاج بيت الله الحرام في هذا الحج الاستثنائي من جميع النواحي، والذي تضمن منظومة من الخدمات المتكاملة لكافة الجهات والقطاعات المعنية براحة ضيوف الرحمن، والتي ساهمت بتقديم أرقى الخدمات لينعم حجاج بيت الله الحرام بتأدية نسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.

وأكد رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أحمد رابح الشريف، أن حكومتنا الرشيدة تبذل جهودا كبيرة وتولي رعاية واهتماما كبيرا لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مرورا بأبنائه البررة الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله يرحمهم الله، إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، مشيدا بمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الدؤوبة لراحة ضيوف الرحمن. كما أشاد بحرص وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على تميز موسم حج هذا العام الاستثنائي. كما أثنى على جهود نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان الحثيثة والمتواصلة لإنجاح الحج، مثمنا أدوار وزير الحج والعمرة ونائبه وأمين العاصمة المقدسة وهيئة الدواء والغذاء لحرصهم على كافة الأعمال التي تتعلق بنجاح الحج، لاسيما في قطاع التغذية والإعاشة وكافة الخدمات التي تم تقديمها من قبل متعهدي الإعاشة، والتي تليق بضيوف الرحمن.

وبارك الشريف لحكومتنا الرشيدة نجاح موسم حج هذا العام وأوضح أنه تم خلال هذا العام تأهيل 95 شركة إعاشة، والتعاقد مع 60 شركة للقيام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي قامت بأدوارها بكل اقتدار رغم التحديات التي واجهتها، خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا والتقيد بالبروتوكولات والاحترازات الصحية، والتي تم تطبيقها على أرض الاقع.

60 شركة إعاشة

وأشار الشريف إلى أن منظومة الإعاشة منظومة متكاملة تبدأ باختيار الحاج الوجبة التي يرغب فيها من خلال شركات الخدمة، ويتم تصنيعها ضمن مصانع معتمدة، ويقوم متعهدو الإعاشة بتقديم الخدمة للحاج وأخذ التغذية الراجعة، مشيدا بما تحقق من تناغم كبير لمختلف الجهات المعنية براحة الحجاج والمتمثلة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والأمن العام ووزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة وإمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وهيئة الغذاء والدواء، مما نتج عنه هذا النجاح المتميز للحج على كافة الأصعدة، كما شكر النقابة العامة للسيارات لتوفيرها خدمة نقل الكوادر البشرية لقطاع الإعاشة، وشركات حجاج الداخل لتعاونها وتكاتفها مع مقدمي خدمات الإعاشة لتقديم خدمة مميزة.

منظومة الإعاشة

إلى ذلك أشاد محسن الحبشي من شركة بركة للتجهيزات بنجاح موسم الحج لهذا العام، والذي تحقق بفضل من الله، ثم العناية الكريمة التي أولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وحكومته الرشيدة، منوها بما قدمته مختلف الجهات والقطاعات وقطاع الإعاشة لتحقيق هذا الإنجاز، خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية التي يشهدها العالم أجمع جراء تفشي كورونا، سائلا المولى عز وجل أن يثيب القيادة الرشيدة على رعايتهم المتواصلة لإنجاح مواسم الحج في مختلف الظروف.

نجاح الحج

وفي سياق متصل، أكد رمزي العميري من شركة حسام المعالي أن ما تحقق من إنجاز غير مستغرب على القيادة الرشيدة في هذه البلاد الطاهرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مشيرا إلى أنه على الرغم من ظروف الجائحة إلا أن المملكة عاما تلو الآخر تثبت للعالم أجمع مدى الريادة العالمية التي تتميز بها في إدارة الحشود، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به كافة الجهات ذات العلاقة وقطاع الإعاشة لحج هذا العام، والذي تطلب إجراءات احترازية ووقائية محددة.

الريادة العالمية

وأوضح الدكتور منصور بن يوسف من شركة التغذية الدولية أن النجاح الكبير الذي تحقق لحج هذا العام الاستثنائي مرده الاستعدادات الكبيرة التي هيأتها كافة الجهات لتسهيل مهمة حجاج بيت الله الحرام، منوها بالخطوات الوقائية التي تم اتخاذها على كافة الأصعدة وبأعلى معايير السلامة، رافعا أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على نجاح الحج.

معايير السلامة

ولفت هاني الدعدي من شركة أذواق الحجاز إلى أن الإنجازات المتتالية التي تحققها المملكة تؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام، ومنوها بحرصها الدؤوب على نجاح موسم الحج في ظل الظروف الصعبة والمخاطر الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم، وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يقدمانه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

أعمال جليلة

وأوضح رمزي القرشي من شركة عالم الأطعمة أن نجاح موسم حج هذا العام لم يأت من فراغ وإنما من الأعمال العظيمة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لتسهيل مهمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحسن التنظيم والإدارة والتخطيط والمتابعة التي هيأتها المملكة لضمان أمن وسلامة المسلمين بشكل عام وقاصدي البيت العتيق.