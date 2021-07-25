29 قضية محالة للنيابة العامة من الغذاء والدواء

وأكدت هيئة الغذاء والدواء من خلال التقرير الصادر عنها، أن نسبة القضايا المحالة للنيابة العامة 36 % والقضايا المحالة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع 64 %. وبلغت نسبة إلغاء قرار إداري 79 %، ودعاوى التعويض 19 % والدعاوى العمالية 18 %.
وسجلت الهيئة تصنيف نظام المستحضرات الصيدلانية بنسبة 3 % والمستحضرات البيطرية 17 % والتجميل 8 % والأعلاف 3 % ونظام الغذاء بنسبة 9 %.
القضايا بحسب المحكمة
36 %المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم
64 %المحاكم العمالية
الأعمال المنجزة
29
اتفاقية
52
لجنة داخلية
31
لجنة منتهية
21
لجنة قائمة
72
لجنة داخلية وخارجية
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