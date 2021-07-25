29 قضية محالة للنيابة العامة من الغذاء والدواء

أحالت هيئة الغذاء والدواء خلال عامي 2019-2020، نحو 29 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى وصول القضايا المحالة إلى الإعلام المرئي والمسموع، إلى 36 قضية خلال العام الماضي مقارنة بـ 10 قضايا في 2019، كما بلغت نسبة القضايا التي انتهت بحكم قضائي نهائي لصالح الهيئة 31 %، بينما سجلت نسبة القضايا التي انتهت بحكم قضائي ضد الهيئة 19 %، بينما شكلت القضايا التي انتهت بحكم ابتدائي لصالح الهيئة نسبة 37 %، والقضايا التي انتهت بحكم قضائي ابتدائي ضد الهيئة 13 %.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء من خلال التقرير الصادر عنها، أن نسبة القضايا المحالة للنيابة العامة 36 % والقضايا المحالة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع 64 %. وبلغت نسبة إلغاء قرار إداري 79 %، ودعاوى التعويض 19 % والدعاوى العمالية 18 %.

وسجلت الهيئة تصنيف نظام المستحضرات الصيدلانية بنسبة 3 % والمستحضرات البيطرية 17 % والتجميل 8 % والأعلاف 3 % ونظام الغذاء بنسبة 9 %.

القضايا بحسب المحكمة

36 %المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم

64 %المحاكم العمالية

الأعمال المنجزة

29

اتفاقية

52

لجنة داخلية

31

لجنة منتهية

21

لجنة قائمة

72

لجنة داخلية وخارجية