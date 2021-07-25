درجات الحرارة ترتفع ومعالجة لتداعيات الأمطار

أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن أمس كان اليوم الـ12 من حالة تروية المطرية، متوقعا أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، والتي قد تمتد باتجاه الربع الخالي، بالإضافة إلى أجزاء من اليمن وعمان.

وأبان أن الأسبوع الماضي كان أبرد من الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة بدءا من اليوم، وبشكل محسوس في كل المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتراجع الحرارة قبيل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أشد القطاعات حرا هي الشرق ثم الوسط ثم المدينة.

نوء سهيل

وكشف المسند أن نوء سهيل ظهر مبكرا في اليمن منذ أمس 25 يوليو الجاري. وفي جازان 7 أغسطس، ووسط السعودية في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة 8 سبتمبر، مؤكدا أنه لا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ، بل تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المحيطة بمدار السرطان.

تجمعات المياه

وهطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على منطقة جازان وخاصة على محافظة الدرب ومراكزها شمالا، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه في الطريق المؤدي إلى كوبري رجال ألمع وعدد من الشوارع الداخلية والأحياء السكنية بالمحافظة.

وتضرر عدد من الأحياء السكنية بالمحافظة منها حي الكدرة، حيث تجمعت مياه الأمطار وداهمت سيول الشعيب الحي وحاصرت بعض المنازل السكنية، وداهمت الشارع العام المؤدي إلى كوبري رجال ألمع، مما جعل الكثير من قائدي المركبات يعمدون إلى خفض السرعة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالجميع إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

انهيار صخري

‏من جهته حذر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران عابري طرق المحافظات الشمالية، بعد وقوع انهيار صخري على طريق الحصينية/الخانق، مما أدى الى إغلاق الطريق، جراء العاصفة المطرية الشديدة على المنطقة، مطالبا السائقين بالانتباه والتقيد باللوحات التحذيرية والتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة حتى يتم الانتهاء من أعمال المعالجة والإزالة وفتح الحركة المرورية.

خروج السيول

وأدت موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها نجران، إلى عزل العديد من الأحياء وإتلاف شبكة الطرق، وكانت أحياء رجلاء والشرفة والفواز أبرز الأحياء المتضررة، ‏حيث شهدت دخول سيارة شاص جرفتها السيول في قناة تصريف درء السيول والأمطار، مما أسفر عن ارتداد كميات كبيرة من المياه وعدم تصريفها عن طريق المشروع، وخروج السيول عن مسارها، واقتحامها المنازل المحيطة.

أمطار رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير. وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة

المكرمة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية والرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.