4 نقاط تجمع بالحرم المكي

أكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما يتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة، لافتًا إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال 4 نقاط تجمع للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.



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