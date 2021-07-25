جولات ميدانية لتعقيم المشاعر

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، العديد من الجولات الميدانية، لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة، بعد إتمام مناسك الحج وسط منظومة خدمات بلدية متكاملة.

وأوضحت الأمانة أنه جرت تغطية المشاعر المقدسة بأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة، وردم وشفط المياه من المستنقعات أو تجمعات المياه، واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة، حفاظاً على صحة العامة، تحت إشراف ومتابعة وكالة الخدمات، ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وأشارت وكالة الخدمات إلى تنفيذ أعمال الرش والتعقيم، لـ 103 مناهل مكشوفة و48 موقعاً لتجمعات المياه، و217 مجمعاً لدورات المياه و55 مجرى لتصريف مياه الأمطار، إضافةً إلى تنظيف وتعقيم 3 مقار للدوائر الحكومية بمشعر عرفات، كما جرى رش وتعقيم 62 منهلاً مكشوفاً، و13 موقعاً لتجمعات المياه و103 مجمَّعات لدورات المياه، و24 مجرى لتصريف مياه الأمطار، ودائرةً حكومية في مشعر مزدلفة.