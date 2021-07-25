الرياض: ضبط 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح

جبال شدا وكهوف الباحة تجذب محبي المغامرة تتميز منطقة الباحة بسلسلة جبال السروات وبالأخص جبلي شدا الأعلى والأسفل في المنطقة، ويهدف السياح من داخل المملكة وخارجها لاستكشاف... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

جدة التاريخية عبق الأصالة للتاريخ معنى في قلب عروس البحر الأحمر جدة، حيث القلب النابض بالحياة وروعة البناء العمراني القديم، الذي يستوقف زائري منطقة البلد... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

حج آمن صحي واستثنائي أسفرت الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في حج هذا العام عن تحقيق النجاح الكبير، الذي... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

29 قضية محالة للنيابة العامة من الغذاء والدواء أحالت هيئة الغذاء والدواء خلال عامي 2019-2020، نحو 29 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى وصول القضايا المحالة إلى الإعلام المرئي... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> درجات الحرارة ترتفع ومعالجة لتداعيات الأمطار أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن أمس كان اليوم الـ12 من حالة تروية المطرية، متوقعا أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من... جدة : يمن لقمان وجازان : محمد الحسين ومحمد آل مريح جدة : يمن لقمان وجازان : محمد الحسين ومحمد آل مريح 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

4 نقاط تجمع بالحرم المكي أكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> توكلنا يقود الحجاج والزوار للمسجد النبوي توافد عدد من حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج، ووجه عدد من الحملات حجاج الداخل بعد... المدينة المنورة : سعد الحربي المدينة المنورة : سعد الحربي 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

جولات ميدانية لتعقيم المشاعر نفذت أمانة العاصمة المقدسة، العديد من الجولات الميدانية، لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة، بعد إتمام مناسك الحج وسط منظومة... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

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