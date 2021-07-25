شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تفاصيل الاعتداء على أطباء في مستشفى النور بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 3 أشخاص اعتدوا على أطباء قسم العناية وأتلفوا بعض محتوياته

- إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق وتجمع مكة الصحي يؤكد حرصة على الأطباء

كشف المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي عن تفاصيل حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي يوم أمس الأول والتي نتج عنها تعرض الأطباء إلى إصابات و حدوث بعض التلفيات في المستشفى .

وقال المسعودي : وقعت حادثة اعتداء على ثلاث أطباء داخل قسم العناية المركزة من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي مما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء بالإضافة إلى تلفيات في القسم الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بدورها مشكورة في فتح تحقيق في الحادثة.

وأكد " المسعودي " ، حرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً أو جسدياً، ولن يألُ التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي.