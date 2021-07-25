شكرا لقرائتكم المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يواصل تقديم لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25
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المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يواصل تقديم لقاح كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
يواصل مركز اللقاحات بالمركز الطبي الجامعي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تقديم خدماته لراغبي تلقي لقاح كورونا “كوفيد 19″، كما خصصت الجامعة مساراً لمنسوبي التعليم العام.
حجز فوري:
وأوضحت الجامعة أن ساعات العمل اليومية بالمركز ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الساعة السادسة مساءً, وذلك بحجز موعد عبر رابط الحجز الفوري أو عبر تطبيق صحتي.
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