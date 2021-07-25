المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يواصل تقديم لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

يواصل مركز اللقاحات بالمركز الطبي الجامعي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تقديم خدماته لراغبي تلقي لقاح كورونا “كوفيد 19″، كما خصصت الجامعة مساراً لمنسوبي التعليم العام.

حجز فوري:

وأوضحت الجامعة أن ساعات العمل اليومية بالمركز‏ ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الساعة السادسة مساءً, وذلك بحجز موعد عبر رابط الحجز الفوري أو عبر تطبيق صحتي.

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