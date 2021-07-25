المرزم يبدأ اليوم وفيه تخرج الأفاعي ويشتد عصف الريح والغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد هو أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين.

سهيل بعد 26 يومًا:

وتابع الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه بقي على سهيل 26 يومًا، واليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين، ومن سمات هذه الفترة من فصيل الصيف ما يلي:

1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض.

2- تنتشر الرطوبة على السواحل.

3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).

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