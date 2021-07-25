شكرا لقرائتكم المرزم يبدأ اليوم وفيه تخرج الأفاعي ويشتد عصف الريح والغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25
3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).
المرزم يبدأ اليوم وفيه تخرج الأفاعي ويشتد عصف الريح والغبار
مدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد هو أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين.
سهيل بعد 26 يومًا:
وتابع الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه بقي على سهيل 26 يومًا، واليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين، ومن سمات هذه الفترة من فصيل الصيف ما يلي:
1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض.
2- تنتشر الرطوبة على السواحل.
3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).
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