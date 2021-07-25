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وزير التجارة ناعيًا ثنيان بن فهد الثنيان: أحد رجال الوطن المخلصين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

وزير التجارة ناعيًا ثنيان بن فهد الثنيان: أحد رجال الوطن المخلصين

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، رجل الأعمال ثنيان بن فهد الثنيان، الذي توفي اليوم الأحد.

أحد رجال الوطن المخلصين: 

وقال القصبي في تغريدة له عبر تويتر: “رحم الله الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان أحد رجالات هذا الوطن المخلصين ورجال أعماله البارزين، أسهم في تأسيس عددٍ من الكيانات التجارية الكبرى”.

وتابع: “خالص العزاء لأسرته الكريمة ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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