شؤون التطويف والمطوفين تستعرض خطتها لاستقبال المعتمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

عقدت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين اجتماعها الدوري، برئاسة المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين وحيد النحاس، والذي عقد عن بعد عبر غرفة اجتماعات صوتية مغلقة، بحضور مساعد المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين الأستاذ تركي جرادان الذبياني وعدد من مديري الإدارات.

الخطة التشغيلية:

واستعرضت الإدارة العامة خلال اجتماعها الخطة التشغيلية للإدارات التابعة لها في استقبال المعتمرين والمصلين، اليوم الأحد، ومناقشة استعدادات الإدارات والرفع بالتقارير الميدانية لأعمال الإدارات ومنجزاتها بصفة يومية.

تواصل فعال:

وأكد على أهمية التواصل الفعال والتكامل بين الإدارات بكافة الوسائل المتاحة وفي جميع الأوقات، إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وتوعية الزائرين بالإرشادات والآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء تواجدهم بالمسجد الحرام وساحاته، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.



شارك الخبر