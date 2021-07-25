شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: مواجهة تحورات كورونا بجرعتي اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و12 وفاة، فيما تماثلت للشفاء 1164 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 499,129.

وبلغت إجمالي الإصابات في المملكة 518,143 حالة، وإجمالي التعافي 499,129، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8167 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن تحور (دلتا) أسرع انتشارا بـ 3 أضعاف وأكثر المتحورات خطورة، مشيرا إلى أن مواجهة تحورات كورونا يكون بأخذ جرعتين من اللقاح.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي حول المستجدات إلى أن المتحورات المثيرة للقلق هي ألفا وبيتا وغاما وأسرعها انتشارا هو دلتا، مبينا أن جرعة واحدة من اللقاح لن تكون قادرة على مقاومة المتحور دلتا.

ونوه العبد العالي أن أكثر من 50% من سكان المملكة تمت تغطيتهم بجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا، لافتا إلى أن نجاح موسم الحج محل إشادة عالمية.

وأفاد بأن متحور (دلتا) تسبب في حدوث موجات متجددة بالإصابة حول العالم، وكلما أسرعت الدول في التغطية باللقاحات كانت في مأمن، منوها إلى المملكة من ضمن أفضل دول مجموعة العشرين في إعطاء اللقاحات وتغطية السكان بها.

وقال «إن المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر حاليا»، مهيبا بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة. وأضاف «حققنا نجاحات في الخطة الصحية في موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية».

وبين أن إجمالي الجرعات المعطاة من اللقاح بلغت حتى أمس24,369,731 جرعة، مشيرا إلى أن المملكة من بين دول العالم في سرعة تقديم لقاحات كورونا.

توزيع الحالات بحسب المناطق:

الرياض 293

الشرقية 226

مكة المكرمة 183

عسير 122

جازان 92

القصيم 70

المدينة المنورة 54

حائل 53

نجران 39

الباحة 24

تبوك 19

الحدود الشمالية 14

الجوف 5