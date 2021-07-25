متحدث الصحة: مواجهة تحورات كورونا بجرعتي اللقاح

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وبلغت إجمالي الإصابات في المملكة 518,143 حالة، وإجمالي التعافي 499,129، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8167 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن تحور (دلتا) أسرع انتشارا بـ 3 أضعاف وأكثر المتحورات خطورة، مشيرا إلى أن مواجهة تحورات كورونا يكون بأخذ جرعتين من اللقاح.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي حول المستجدات إلى أن المتحورات المثيرة للقلق هي ألفا وبيتا وغاما وأسرعها انتشارا هو دلتا، مبينا أن جرعة واحدة من اللقاح لن تكون قادرة على مقاومة المتحور دلتا.
ونوه العبد العالي أن أكثر من 50% من سكان المملكة تمت تغطيتهم بجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا، لافتا إلى أن نجاح موسم الحج محل إشادة عالمية.
وأفاد بأن متحور (دلتا) تسبب في حدوث موجات متجددة بالإصابة حول العالم، وكلما أسرعت الدول في التغطية باللقاحات كانت في مأمن، منوها إلى المملكة من ضمن أفضل دول مجموعة العشرين في إعطاء اللقاحات وتغطية السكان بها.
وقال «إن المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر حاليا»، مهيبا بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة. وأضاف «حققنا نجاحات في الخطة الصحية في موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية».
وبين أن إجمالي الجرعات المعطاة من اللقاح بلغت حتى أمس24,369,731 جرعة، مشيرا إلى أن المملكة من بين دول العالم في سرعة تقديم لقاحات كورونا.
توزيع الحالات بحسب المناطق:
الرياض 293
الشرقية 226
مكة المكرمة 183
عسير 122
جازان 92
القصيم 70
المدينة المنورة 54
حائل 53
نجران 39
الباحة 24
تبوك 19
الحدود الشمالية 14
الجوف 5
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