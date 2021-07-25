تعويم سفينة جلالة الملك «جازان» في إسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الرابعة لمشروع السروات من نوع كورفيت (أفانتي 2200)، التي أطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك «جازان»، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمملكة إسبانيا.

وشارك في حفل التعويم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة المملكة في مدريد، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات المساندة وتقنية المعلومات للشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» وائل السرحان ممثلا للشركة وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية وممثلين من شركتي «سامي نافانتيا» و»نافانتيا الإسبانية» إضافة إلى جهات أخرى.

وأعرب الفريق الركن فهد الغفيلي عـن سروره لتعويم سفينة جلالة الملك (جازان)، مشيدا بالدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وقال «إن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية

المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيا».

وتتميز سفن مشروع السروات بكونها تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الالكترونية التي تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم، وأن سفن مشروع السروات تعد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، ويشمل مشروع السروات الخدمات التدريبية للأطقم ومشبهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل.

كما سيتم تزويد سفينه جلالة الملك جازان وكافة السفن الأخرى التابعـة لمشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي «100%» تحت اسـم «حـزم HAZEM « تم تطويره بأيد وطنية وفريق عمل متكامل كجـزء مـن مهمـة شـركة «سـامي نافانتيـا» ضـمن مشـروع «أفـانتي 2200 «.