الرياض أعلى المناطق في مخالفات احترازات كورونا

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وبحسب إحصائية وزارة الداخلية، حلت المنطقة الشرقية ثانية بـ2571، ثم منطقة المدينة المنورة ثالثة.
وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات حسب المناطق:
الرياض 6204
الشرقية 2571
المدينة المنورة 2455
مكة المكرمة 2001
القصيم 1704
الجوف 1088
الحدود الشمالية 635
تبوك 590
جازان 487
عسير 473
نجران 383
الباحة 377
حائل 325
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