اخبار السعوديه

الرياض أعلى المناطق في مخالفات احترازات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الرياض أعلى المناطق في مخالفات احترازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الرياض العدد الأعلى بين المناطق في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال المدة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ، بواقع 6204 مخالفات من إجمالي 19,293 مخالفة على مستوى المملكة.

وبحسب إحصائية وزارة الداخلية، حلت المنطقة الشرقية ثانية بـ2571، ثم منطقة المدينة المنورة ثالثة.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات حسب المناطق:

الرياض 6204

الشرقية 2571

المدينة المنورة 2455

مكة المكرمة 2001

القصيم 1704

الجوف 1088

الحدود الشمالية 635

تبوك 590

جازان 487

عسير 473

نجران 383

الباحة 377

حائل 325

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض أعلى المناطق في مخالفات احترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا