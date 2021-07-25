الرياض أعلى المناطق في مخالفات احترازات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الرياض العدد الأعلى بين المناطق في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال المدة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ، بواقع 6204 مخالفات من إجمالي 19,293 مخالفة على مستوى المملكة. وبحسب إحصائية وزارة الداخلية، حلت المنطقة الشرقية ثانية بـ2571، ثم منطقة المدينة المنورة ثالثة. وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات حسب المناطق: الرياض 6204 الشرقية 2571 المدينة المنورة 2455 مكة المكرمة 2001 القصيم 1704 الجوف 1088 الحدود الشمالية 635 تبوك 590 جازان 487 عسير 473 نجران 383 الباحة 377 حائل 325

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