شكرا لقرائتكم خبر 66 برنامجا للتطوير المهني الصيفي بتعليم جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة التعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث «بنين وبنات» أمس، برامجها التدريبية ضمن مشروع التطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة 1442هـ -2021 م - عن بعد - التي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بعدد 66 برنامجا توفر 6000 مقعد وبمجموع 191 يوما تدريبيا على مدى خمسة أسابيع.

وأوضح مدير التعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي توفر خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية وبما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال التطوير المهني التعليمي استثمارا للإجازة الصيفية لينعكس إيجابا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، داعيا شاغلي الوظائف التعليمية للاستفادة من هذه الدورات.

ويستهدف مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي الذي يتم تنفيذه عن بعد 30 من شاغلي الوظائف التعليمية، ويتضمن 32 برنامجا للبنين ينفذها 28 مدربا، و34 برنامجا للبنات تنفذها 33 مدربة.