66 برنامجا للتطوير المهني الصيفي بتعليم جازان

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وأوضح مدير التعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي توفر خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية وبما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال التطوير المهني التعليمي استثمارا للإجازة الصيفية لينعكس إيجابا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، داعيا شاغلي الوظائف التعليمية للاستفادة من هذه الدورات.
ويستهدف مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي الذي يتم تنفيذه عن بعد 30 من شاغلي الوظائف التعليمية، ويتضمن 32 برنامجا للبنين ينفذها 28 مدربا، و34 برنامجا للبنات تنفذها 33 مدربة.
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