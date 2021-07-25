أجر حملة الماجستير الشهري يرتفع 17% خلال عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع متوسط الأجر الشهري للسعوديين في سوق العمل 17% مطلع 2021م (18,408 ريالات) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م (15,779 ريالا)، في حين ارتفع متوسط الأجر الشهري لحملة البكالوريوس في الفترة ذاتها بنسبة 1.3% فقط من (12,138 ريالا) إلى (12,295 ريالا) وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأكدت البيانات أن التوزيع النسبي للمتعطلين من حملة شهادات الماجستير للربع الأول من 2021 (0.9) كان أقل بفارق كبير عن التوزيع النسبي للمتعطلين من حملة شهادات البكالوريوس والذي بلغ لذات الفترة (47.1).

المهارات أولا

في هذا الصدد قال أستاذ الهندسة المساعد بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي لـ»مكة»: إنه من خلال وجهة نظره وتجربته العلمية ومن خلال الواقع المعاش، فليس من الضروري دائما، أن توفر شهادات الدراسات العليا لحاملها راتبا أو وظيفة أفضل. فاليوم أصبحت مجموعة المهارات التي يمتلكها الموظف أو الباحث عن عمل، هي الأساس في حصوله على دخل أعلى ووظيفة أحسن، وسيتضح ذلك عندما تنتقل الدولة إلى مرحلة الخصخصة والتوظيف بالعقود.

وأضاف أن الدراسات العليا تركز على إكساب الطالب المهارات البحثية التي تجعله قادرا على تحليل المشاكل والصعوبات، ثم البحث عن الحلول العلمية لها. فيكتسب الطالب معرفة أكثر في مجال متخصص ومحدد فقط. وبالتالي فيجب على الطالب تحديد ما يريده وما يطمح إليه بدقة، لأنه بتحديد الهدف بشكل جيد يقيس الطالب إمكاناته المادية والمعرفية، ويقارنها بطموحاته والهدف المأمول الوصول إليه، ليبحث في خيارات عدة لتحقيقها، ولا يجعل دراسة الماجستير خياره الأوحد، فاليوم يوجد التعليم الذاتي، والعديد من المواقع الافتراضية التعليمية، وكذلك الشروحات المسجلة التي تطور مهارات الطالب وتجعل منه قادرا على تطوير نفسه.

وأضاف العتيبي أن دراسة الماجستير من أجل الحصول على وظيفة أفضل أو راتب أعلى ليس صوابا في كل الحالات في وقتنا الراهن، فالعديد من الشركات أو القطاعات أصبحت تعتذر من حاملي الشهادات العليا بسبب أن تأهيلهم يفوق احتياجات العمل over qualified، بينما نجد أشخاصا يحصلون على رواتب عالية في قطاعات خاصة؛ لأنهم يملكون مهارات عالية جدا، حتى وإن لم يحملوا درجة الماجستير.

ميزات وظيفية

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي للصحيفة «إن شهادة الماجستير لا سيما للمهندسين تمنح حاملها أفضلية في الحصول على عمل وميزات وظيفية، مبينا أن درجة الماجستير في الهندسة هي الدرجة المهنية في أغلب الجامعات، تؤهل حاملها تأهيلا مهنيا لسوق العمل، في حين أن بعض درجات الماجستير تكون بحثية أكاديمية وجميعها تصب في التأسيس المهني والعمق في التخصص الدقيق أوالفرعي».

ولفت العباسي إلى أنه من الطبيعي أن يرغب الكثير من المهندسين والمعماريين في الحصول على درجة مهنية (الماجستير) ليزيد ثقته بنفسه، حيث يطلع ويناقش خلال فترة دراسته على حالات وقضايا هندسية وممارسات، لا سيما أن أغلب طلاب الماجستير سبق لهم الممارسة المهنية لتخصصه بعد التخرج لعامين على الأقل، فتكون لديه العديد من التساؤلات التي تثري الحوار خلال دراسته العليا، والتي يغلب عليها البحث والتحليل الفردي والجماعي، وهذا السبيل للتعلم الحقيقي.

بيانات تخص السعوديين من سن 15 سنة فأكثر

متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر من العمل الرئيس

الربع الأول 2019م

بكالوريوس

إجمالي 12,138

ذكور 13,076

إناث 10,279

الربع الأول 2021

إجمالي 12,295

ذكور 13,744

إناث 9,262

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الربع الأول 2019م

ماجستير

إجمالي 15,779

ذكور 17,102

إناث 12,378

الربع الأول 2021

إجمالي 18,408

ذكور 20,432

إناث 12,481

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معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة

الربع الأول 2019م

بكالوريوس

إجمالي 75.6

ذكور 89.2

إناث 62.1

الربع الأول2021

إجمالي 74

ذكور 89.9

إناث 60.4

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الربع الأول 2019م

*ماجستير

إجمالي 87

ذكور 88.5

إناث 83.7

الربع الأول2021

إجمالي 88.8

ذكور 90.8

إناث 84.8

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التوزيع النسبي للمتعطلين

الربع الأول 2019م

بكالوريوس

إجمالي 53.1

ذكور 28.6

إناث 69.3

الربع الأول2021

إجمالي 47.1

ذكور 23.6

إناث 63.9

الربع الأول 2019م

ماجستير

اجمالي 0.7

ذكور 0.3

اناث 1.0

الربع الأول 2021

اجمالي 0.9

ذكور 0.4

إناث 1.3

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التوزيع النسبي لقوة العمل

الربع الأول 2019م

بكالريوس

إجمالي 37.6

ذكور 28.9

إناث 65.3

الربع الأول 2021

إجمالي 25.3

ذكور 22.9

إناث 27.7

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الربع الأول 2019م

ماجستير

إجمالي 2.1

ذكور 1.9

إناث 2.6

الربع الأول 2021

إجمالي 1.6

ذكور 2.1

إناث 1.1

المصدر

نشرتا سوق العمل للربع الأول من العامين 2019/2021 الصادرتان عن الهيئة العامة للإحصاء