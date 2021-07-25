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رشح نادي رؤساء الوزراء السابقين للبنان، اليوم (الأحد) السياسي نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وأشارت معطيات خلال الأيام إلى أن المشاورات تتجه نحو تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بتأليف حكومة جديدة في الاستشارات، التي ستجري غداً.
وسيسعى "ميقاتي" في حال تكليفه إلى تأليف حكومة تنجز إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي؛ لتسهيل الحصول على مساعدات.
نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-25
رشح نادي رؤساء الوزراء السابقين للبنان، اليوم (الأحد) السياسي نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وأشارت معطيات خلال الأيام إلى أن المشاورات تتجه نحو تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بتأليف حكومة جديدة في الاستشارات، التي ستجري غداً.
وسيسعى "ميقاتي" في حال تكليفه إلى تأليف حكومة تنجز إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي؛ لتسهيل الحصول على مساعدات.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
07:33 PM
قبل يوم من الاستشارات النيابية
رشح نادي رؤساء الوزراء السابقين للبنان، اليوم (الأحد) السياسي نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وأشارت معطيات خلال الأيام إلى أن المشاورات تتجه نحو تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بتأليف حكومة جديدة في الاستشارات، التي ستجري غداً.
وسيسعى "ميقاتي" في حال تكليفه إلى تأليف حكومة تنجز إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي؛ لتسهيل الحصول على مساعدات.
، نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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