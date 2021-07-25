- 1/3
- 2/3
- 3/3
حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وبين مصدر عسكري أن الجيش الوطني حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة رأس السمر، إضافة إلى تحرير جبل العليب.
وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن جنود الجيش الوطني استعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها الميليشيا الحوثية ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وذكر المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 أطقم حوثية، وقتل جميع من كانوا على متنها.
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-25
حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وبين مصدر عسكري أن الجيش الوطني حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة رأس السمر، إضافة إلى تحرير جبل العليب.
وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن جنود الجيش الوطني استعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها الميليشيا الحوثية ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وذكر المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 أطقم حوثية، وقتل جميع من كانوا على متنها.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
06:13 PM
مقتل متمردين وتدمير عتاد
حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وبين مصدر عسكري أن الجيش الوطني حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة رأس السمر، إضافة إلى تحرير جبل العليب.
وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن جنود الجيش الوطني استعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها الميليشيا الحوثية ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وذكر المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 أطقم حوثية، وقتل جميع من كانوا على متنها.
، دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.