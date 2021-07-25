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خطوات إجراء فحص ما قبل الزواج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

خطوات إجراء فحص ما قبل الزواج

أصبح متاحًا في منشآت القطاع الصحي الخاص

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن فحص ما قبل الزواج أصبح متاحًا في منشآت القطاع الصحي الخاص بسرعة وسهولة.

خطوات فحص ما قبل الزواج: 

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، خطوات فحص ما قبل الزواج.

الفحص الطبي قبل الزواج: 

يُذكر أن الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية “فقر الدم المنجلي والثلاسيميا” وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، ج، ونقص المناعة المكتسب ”الإيدز”)؛ وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

ولمعرفة مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الصحي الخاص، يُمكن الاطلاع على الرابط التالي: هنا.

خطوات إجراء فحص ما قبل الزواج - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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