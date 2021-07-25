الداخلية: بدء سريان اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت 1 أغسطس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الداخلية التذكير بأنه ابتداءً من 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م سيتم بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.

اشتراط التحصين:

وأكدت الداخلية عبر تويتر، أن اشتراط التحصين سيكون عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو المناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية، وكذلك المنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة أو المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة.

تطبيق توكلنا:

وشددت الداخلية على أنه يجب إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

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