اخبار السعوديه

إتلاف 22 برميلًا من الخمور في جدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم إتلاف 22 برميلًا من الخمور في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

إتلاف 22 برميلًا من الخمور في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بمشاركة الجهات الأمنية موقعًا مخالفًا لتصنيع الخمور بحي مريخ.

إتلاف 22 برميلًا: 

وأفادت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: بأنه تم ضبط الموقع المخالف بمشاركة الجهات الأمنية وإتلاف 22 برميلًا.

كما نشرت أمانة محافظة جدة صورة للموقع بعد مداهمته وضبط الخمور وإتلافها.

إتلاف 22 برميلًا من الخمور في جدة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا