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شكرا لقرائتكم إتلاف 22 برميلًا من الخمور في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25
إتلاف 22 برميلًا من الخمور في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بمشاركة الجهات الأمنية موقعًا مخالفًا لتصنيع الخمور بحي مريخ.
إتلاف 22 برميلًا:
وأفادت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: بأنه تم ضبط الموقع المخالف بمشاركة الجهات الأمنية وإتلاف 22 برميلًا.
كما نشرت أمانة محافظة جدة صورة للموقع بعد مداهمته وضبط الخمور وإتلافها.
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