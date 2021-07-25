الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

إتلاف 22 برميلًا من الخمور في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بمشاركة الجهات الأمنية موقعًا مخالفًا لتصنيع الخمور بحي مريخ.

إتلاف 22 برميلًا:

وأفادت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: بأنه تم ضبط الموقع المخالف بمشاركة الجهات الأمنية وإتلاف 22 برميلًا.

كما نشرت أمانة محافظة جدة صورة للموقع بعد مداهمته وضبط الخمور وإتلافها.



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