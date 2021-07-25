مختص: العالم يتعرض لمتغيرات مناخية غير الطبيعية والرياض دليلًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، سبب تغير درجات الحرارة من مكان لمكان في نفس المنطقة.

اختلاف درجات الحرارة:

وأوضح العقيل، في مداخلة على قناة الإخبارية، أن السبب في اختلاف وتفاوت درجات الحرارة هي العوامل المحيطة، حيث تؤثر في درجات الحرارة سواء بالزيادة أو النقصان، حيث تقل درجة الحرارة حال مرور الشخص بمنطقة بها أشجار أو بها ظل عكس الأماكن التي توجد بها أشعة شمس مباشرة.

حالة نادرة:

وبالنسبة إلى الحالة الجوية التي شهدتها منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، قال إنها من النوادر، وتحتاج إلى دراسة مناخية، موضحًا أنه سبق أن سقطت الأمطار في فصل الصيف على منطقة الرياض، لكن ليس بهذه الكميات الكبيرة، واصفًا أن هذه تغيرات المناخية بأنها غير طبيعية.

كما عبر عن استغرابه من مشاهدة جريان السيول في قرى مناطق الرياض وهطول أمطار غزيرة على العاصمة في فصل الصيف، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات المناخية غير الطبيعية تحدث على مستوى العالم، وذلك استنادًا على حالة الطقس في الأعوام السابقة.

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