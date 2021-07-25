الجبير يبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع وزير خارجية هندوراس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

علاقات ثنائية:

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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