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الجبير يبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع وزير خارجية هندوراس

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

الجبير يبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع وزير خارجية هندوراس

بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

علاقات ثنائية: 

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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