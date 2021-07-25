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شكرا لقرائتكم الجبير يبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع وزير خارجية هندوراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25
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الجبير يبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع وزير خارجية هندوراس
بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.
علاقات ثنائية:
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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