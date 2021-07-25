شكرا لقرائتكم خبر جولات ميدانية لتعقيم المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أنه جرت تغطية المشاعر المقدسة بأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وردم وشفط المياه من المستنقعات أو تجمعات المياه واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة، حفاظا على الصحة العامة، تحت إشراف ومتابعة وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي.
وأشارت وكالة الخدمات إلى تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لـ 103 مناهل مكشوفة، و48 موقعا لتجمعات المياه، و217 مجمعا لدورات المياه، و55 مجرى لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف وتعقيم 3 مقار للدوائر الحكومية بمشعر عرفات، كما جرى رش وتعقيم 62 منهلا مكشوفا، و13 موقعا لتجمعات المياه، و103 مجمعات لدورات المياه، و24 مجرى لتصريف مياه الأمطار ودائرة حكومية في مشعر مزدلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر جولات ميدانية لتعقيم المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.