شكرا لقرائتكم خبر 4 نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبإشراف وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة زوار بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أنه جرى استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية، وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما يتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة، لافتا إلى استعداد 500 موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال 4 نقاط تجمع.

إلى ذلك استقبلت رئاسة شؤون الحرمين أمس الأول فوجا من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.

وهيأت الرئاسة مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة، من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

وتأتي هذه الجهود تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية والحرص الكامل بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

نقاط تجمع للدخول إلى المسجد الحرام:

