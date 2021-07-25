شكرا لقرائتكم خبر جبال شدا وكهوف الباحة تجذب محبي الاستكشاف والمغامرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغازل سلسلة جبال السروات وبالأخص جبلي شدا الأعلى والأسفل في منطقة الباحة السياح من داخل المملكة وخارجها لاستكشاف الكهوف العميقة لهذين الجبلين، وتجربة النوم داخل أحد أغوارها ولو لبرهة، وقراءة الأشكال التي نحتها الإنسان القديم داخل هذه الكهوف.

ويتوقف الزائر إلى تلك المنطقة للاستمتاع بلحظات صعود أبخرة مياه البحر الأحمر إلى قمم الجبال، لتشكل ضبابا كثيفا يحجب أشعة الشمس عن سفوح الجبال.

وتتجه الأنظار إلى البيوت المبنية على جنبات الجبال والمتخذة من أغوار الكهوف غرفا بمواصفات عصرية، حيث النجفات المتدلية من الأسقف، ونقاط الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) كي يستفيد منها السائح لنقل صوره التذكارية فور التقاطها، كما ازدانت أبواب تلك البيوت بخشب الزيتون والعرعر المنقوشة.

ويستطيع الزائر لتلك الطبيعة الخلابة في جبلي شدا الواقعين في محافظة المخواة بالقطاع التهامي تناول الفواكه الطازجة من على الأشجار فورا، حيث تسقى من مياه الأمطار وتنمو دون أي تدخل بشري.

وتكتمل اللوحة الطبيعية بوجود الحيوانات النادرة كالنمور العربية والذئاب والضباع والوشق والنمس والثعالب والنيص وقرد البابون والوبر والغربان والصقور والنسور والعديد من أنواع الطيور التي جعلتها من أكبر المحميات الطبيعية السعودية.

وتعد المنطقة وما تحتويه من طبيعة خلابة إرثا تاريخيا ضمن الوجهات الـ11 التي اختارتها الهيئة السعودية للسياحة لاستقبال السياح من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامجها (صيف السعودية) الذي انطلق في الـ24 من يونيو الماضي، ويستمر حتى الـ30 من سبتمبر المقبل.