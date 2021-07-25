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إتلاف 1650 لترا من الخمور في مريخ جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة بمشاركة الجهات الأمنية معملا لتصنيع الخمور يحتوي على كمية كبيرة من المسكر داخل أحد الأحواش المخالفة بحي (مريخ)، حيث جرى إتلاف 1650 لترا من الخمور.

وأوضح رئيس البلدية خليل الزهراني أن فرق البلدية شاركت في مداهمة أحد المواقع المخالفة بالنطاق والتي تحتوي على مصنع للخمور مجهز بـ 22 برميلا معبأة بخمور تحت التصنيع ومواقد وأسطوانات للغاز ومواد مختلفة تستخدم في عملية التصنيع.

وتأتي الحملة المشتركة ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية.

من جهة أخرى صادرت بلدية الصفا الفرعية 4 أطنان من الخضراوات والفواكه خلال جولاتها الميدانية في متابعة الباعة الجائلين، إضافة لإتلاف 18 بسطة وعربة مخالفة.

وأوضح رئيس البلدية عهود الشمراني أن فرق الرقابة الميدانية نفذت يومي الجمعة والسبت جولة بالنطاق ضمن خطة البلدية المستمرة في رصد مخالفات البيع العشوائي بدعم فريق متخصص لتكثيف الأعمال الرقابية ومتابعة البسطات العشوائية، حيث جرى ضبط مستودع مخالف لتجهيز وتخزين الخضراوات.

فيما بلغ إجمالي الكميات المصادرة خلال الجولة بالنطاق 4.5 أطنان من الخضراوات والفواكه جرى تسليمها للجمعيات الخيرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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