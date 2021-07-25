مشاركة 40 طالبا من كلية الحرم المكي في خدمة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 40 طالبا من كلية الحرم المكي الشريف في البرنامج التطوعي في موسم حج عام 1442هـ، بالتعاون مع (وحدة التطوع) بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تأدية مناسك الحج لهذا العام. وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لرؤية الرئاسة الهادفة لإحياء روح التعاون، وحب المشاركة في الأعمال التطوعية، ومد جسور التعاون والتعاضد بين كافة الإدارات والوحدات العاملة بالحرم المكي، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للرئاسة، ويضمن تقديم خدمة تليق بالجهود التي تبذلها القيادة لخدمة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج.



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