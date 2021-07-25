نظام الكتروني صوتي دقيق بالمسجد النبوي وجودة عالمية عالية

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ويضم النظام الصوتي 3 أنظمة رئيسة، على رأسها النظام الأساسي والنظام الاحتياطي ونظام الطوارئ، إضافة إلى 600 جهاز من أحدث الأجهزة المتطورة، وذلك حرصا على خدمة زوار المسجد النبوي، لكي يتمتعوا بالصلاة والنقل الحي المباشر للدروس والحلقات العلمية تحت إشراف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
ويتوزع النظام بطريقة مدروسة ومنظمة ويتم التحكم به من داخل حجرة التشغيل، إضافة إلى تمكن المهندسين والفنيين داخل منطقة التشغيل من التحكم في مستوى الصوت في كل منطقة على حدة، لضمان جودة الصوت داخل أروقة المسجد النبوي، ويمكن معرفة نسبة الصوت في كل منطقة ومعالجة الصوت بواسطة جهاز قياس نسبة الصوت حفاظا على مستواه، حيث وزع النظام الصوتي على 7 مناطق.
وللنظام الصوتي في المكبرية والحرم القديم مدخل خاص على المكسر مع ميكروفون خاص منفصل تماما عن باقي قطاعات الحرم الأخرى، وهذه المنطقة تحظى بعناية شديدة من حيث البرمجة ووزن الصوت نظرا لحساسيته، حيث يتواجد الإمام والمؤذن في هذه المنطقة، ويتم تشغيل النظامين الأساسي والاحتياطي لجميع الصلوات في الظروف الطبيعية، لإخراج الصوت في المناطق التي وزع عليها النظام الصوتي، ويمكن تشغيل منطقة المكبرية والحرم القديم على مكسر منفصل، والتوسعات والمناطق الأخرى على مكسر آخر في الوقت نفسه، ويمكن الانتقال من النظام الأساسي إلى النظام الاحتياطي بضغط زر التبديل، وجميع المناطق السبع لها زر خاص لكي يتم التبديل بين الأساسي والاحتياطي بالميكروفونات والسماعات والجودة نفسها.
كما يضم البدروم السفلي للمصلى 56 سماعة بقدرة 2 وات لكل سماعة، إضافة إلى السماعات الموزعة بالمكاتب الإدارية البالغ عددها 108 سماعات بقدرة 2 وات لكل سماعة، و يبلغ عدد السماعات خارج أسوار الحرم وبالتحديد الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي 25 سماعة، وتبلغ قوة الواحدة منها 30 وات، كما أضيفت سماعات سقفية جديدة بمكتبة المسجد النبوي، التي يبلغ عددها 18 سماعة بقدرة 10 وات لكل منها، مختصة بنظام النداء الآلي قبل كل صلاة لتنبيه الزوار بقرب وقت الصلاة، إضافة لسماعات مواقف السيارات بجميع القطاعات، حيث تصل إلى 2250 سماعة بقدرة 8 وات لكل سماعة، وسماعات القطاع الشرقي لمواقف السيارات 232 سماعة بقدرات متفاوتة ما بين 300 وات إلى 16 وات، وقد تمت إضافة سماعات في الساحة الغربية الجديدة وعددها 164 سماعة بقدرة قصوى تصل إلى 100 وات لكل قناة، حيث كل سماعة تحتوي على قنوات عدة تتراوح ما بين 16 إلى 8 قنوات.
7 مناطق وزع عليها النظام الصوتي:
- الحرم القديم
- المكبرية
- التوسعة الأولى
- التوسعة الثانية
- الحصوتان
- الساحات والمنارات
- السطح
توزيع السماعات داخل المسجد النبوي
114 سماعة في الحرم القديم
19 إلى 150 وات قدرة السماعة
8 سماعات حديثة رقمية يتم التحكم بها عن بعد
1600 وات قدرتها القصوى
14 سماعة في الحصوتين
125 وات القدرة لكل سماعة
225 عدد السماعات في التوسعة الأولى
16 وات قوة السماعة الواحدة
1991 عدد السماعات في التوسعة الثانية
16 وات قوة السماعة الواحدة
405 سماعات في السطح
15 وات قدرة السماعة الواحدة
48 سماعة في المنارات
200 وات قدرة السماعة الواحدة
68 سماعة على محيط سطح الحرم
بقدرات متفاوتة ما بين 50 إلى 200 وات
189 سماعة على الجدار الخارجي للمسجد النبوي
بقدرات متفاوتة ما بين 500 وات إلى 1000 وات
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