نظام الكتروني صوتي دقيق بالمسجد النبوي وجودة عالمية عالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد النظام الصوتي في المسجد النبوي من أضخم الأنظمة الصوتية الحديثة المتطورة، لما يمتلكه من مقومات الكفاءة العالية والجودة الشاملة من حيث هيكلته وتنظيمه.

ويضم النظام الصوتي 3 أنظمة رئيسة، على رأسها النظام الأساسي والنظام الاحتياطي ونظام الطوارئ، إضافة إلى 600 جهاز من أحدث الأجهزة المتطورة، وذلك حرصا على خدمة زوار المسجد النبوي، لكي يتمتعوا بالصلاة والنقل الحي المباشر للدروس والحلقات العلمية تحت إشراف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ويتوزع النظام بطريقة مدروسة ومنظمة ويتم التحكم به من داخل حجرة التشغيل، إضافة إلى تمكن المهندسين والفنيين داخل منطقة التشغيل من التحكم في مستوى الصوت في كل منطقة على حدة، لضمان جودة الصوت داخل أروقة المسجد النبوي، ويمكن معرفة نسبة الصوت في كل منطقة ومعالجة الصوت بواسطة جهاز قياس نسبة الصوت حفاظا على مستواه، حيث وزع النظام الصوتي على 7 مناطق.

وللنظام الصوتي في المكبرية والحرم القديم مدخل خاص على المكسر مع ميكروفون خاص منفصل تماما عن باقي قطاعات الحرم الأخرى، وهذه المنطقة تحظى بعناية شديدة من حيث البرمجة ووزن الصوت نظرا لحساسيته، حيث يتواجد الإمام والمؤذن في هذه المنطقة، ويتم تشغيل النظامين الأساسي والاحتياطي لجميع الصلوات في الظروف الطبيعية، لإخراج الصوت في المناطق التي وزع عليها النظام الصوتي، ويمكن تشغيل منطقة المكبرية والحرم القديم على مكسر منفصل، والتوسعات والمناطق الأخرى على مكسر آخر في الوقت نفسه، ويمكن الانتقال من النظام الأساسي إلى النظام الاحتياطي بضغط زر التبديل، وجميع المناطق السبع لها زر خاص لكي يتم التبديل بين الأساسي والاحتياطي بالميكروفونات والسماعات والجودة نفسها.

كما يضم البدروم السفلي للمصلى 56 سماعة بقدرة 2 وات لكل سماعة، إضافة إلى السماعات الموزعة بالمكاتب الإدارية البالغ عددها 108 سماعات بقدرة 2 وات لكل سماعة، و يبلغ عدد السماعات خارج أسوار الحرم وبالتحديد الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي 25 سماعة، وتبلغ قوة الواحدة منها 30 وات، كما أضيفت سماعات سقفية جديدة بمكتبة المسجد النبوي، التي يبلغ عددها 18 سماعة بقدرة 10 وات لكل منها، مختصة بنظام النداء الآلي قبل كل صلاة لتنبيه الزوار بقرب وقت الصلاة، إضافة لسماعات مواقف السيارات بجميع القطاعات، حيث تصل إلى 2250 سماعة بقدرة 8 وات لكل سماعة، وسماعات القطاع الشرقي لمواقف السيارات 232 سماعة بقدرات متفاوتة ما بين 300 وات إلى 16 وات، وقد تمت إضافة سماعات في الساحة الغربية الجديدة وعددها 164 سماعة بقدرة قصوى تصل إلى 100 وات لكل قناة، حيث كل سماعة تحتوي على قنوات عدة تتراوح ما بين 16 إلى 8 قنوات.

7 مناطق وزع عليها النظام الصوتي:







الحرم القديم



المكبرية



التوسعة الأولى



التوسعة الثانية



الحصوتان



الساحات والمنارات



السطح



توزيع السماعات داخل المسجد النبوي

114 سماعة في الحرم القديم

19 إلى 150 وات قدرة السماعة

8 سماعات حديثة رقمية يتم التحكم بها عن بعد

1600 وات قدرتها القصوى

14 سماعة في الحصوتين

125 وات القدرة لكل سماعة

225 عدد السماعات في التوسعة الأولى

16 وات قوة السماعة الواحدة

1991 عدد السماعات في التوسعة الثانية

16 وات قوة السماعة الواحدة

405 سماعات في السطح

15 وات قدرة السماعة الواحدة

48 سماعة في المنارات

200 وات قدرة السماعة الواحدة

68 سماعة على محيط سطح الحرم

بقدرات متفاوتة ما بين 50 إلى 200 وات

189 سماعة على الجدار الخارجي للمسجد النبوي

بقدرات متفاوتة ما بين 500 وات إلى 1000 وات