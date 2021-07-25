محمد بن مسعود - الدمام - حصل الدكتور بندر أحمد علي السهلي على شهادة الاختصاص "البورد السعودي" في جراحة العظام. ويُعد الدكتور السهلي من الكفاءات الوطنية الشابّة التي حقّقت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي. وتلقّى "السهلي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية، راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية. 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:47 PM السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام حصل الدكتور بندر أحمد علي السهلي على شهادة الاختصاص "البورد السعودي" في جراحة العظام. ويُعد الدكتور السهلي من الكفاءات الوطنية الشابّة التي حقّقت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي. وتلقّى "السهلي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية، راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية. الكلمات المفتاحية ، السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.