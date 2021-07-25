محمد بن مسعود - الدمام - لمخالفتها الاحترازات الوقائية أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "البلدية النسائية الفرعية"، عدة محلات تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف". وتتابع مراقبات البلدية النسائية من خلال الحملة وجولاتها مدى تطبيق الاحترازات الوقائية بالمولات، والالتزام بها للحدّ من تفشّي فيروس كورونا. 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:51 PM لمخالفتها الاحترازات الوقائية البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "البلدية النسائية الفرعية"، عدة محلات تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف". وتتابع مراقبات البلدية النسائية من خلال الحملة وجولاتها مدى تطبيق الاحترازات الوقائية بالمولات، والالتزام بها للحدّ من تفشّي فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف ،

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