محمد بن مسعود - الدمام - الاحتلال أطلق النار عليه واقتاد القطيع داخل فلسطين اتهم لبنان الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) بسرقة 500 رأس ماعز، بعد إطلاق النار فوق رأس راعي جنوب لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا. 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 07:50 PM الاحتلال أطلق النار عليه واقتاد القطيع داخل فلسطين لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد اتهم لبنان الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) بسرقة 500 رأس ماعز، بعد إطلاق النار فوق رأس راعي جنوب لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا. الكلمات المفتاحية ، لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد ،

المصدر : الخليج 365

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