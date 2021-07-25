شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "توكلنا" بشأن الحالات الصحية على التطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا"، اليوم الأحد، عن الحالات الصحية التي يتم عرضها بواسطة المنصة.

وذكر تطبيق "توكلنا"، أن المنصة تستقبل البيانات الصحية للأفراد من وزارة الصحة بشكل آلي وبدون تدخل بشري، ومن ثم يتم عكسها على حالة الفرد عبر التطبيق.

وأشار إلى أن هذه البيانات المستقبلة تتغير الحالة الصحية، كما طالب المستفيدين بالتواصل مع وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بالحالة الصحية على التطبيق.