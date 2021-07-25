شكرا لمتابعة خبر عن السفير السعودي باندونيسيا:إصابات السعوديين بكورونا انخفضت إلى 6 حالات اثنتان منها حرجة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي، إن إصابات السعوديين بكورونا انخفضت إلى 6 حالات اثنتان منها حرجة.

وأضاف عصام الثقفي خلال مداخلة بقناة "العربية":"تواصلت السفارة مع المواطنين الزائرين لإندونيسيا لترتيب عودتهم إلى المملكة".

وأشار:" غدا ستكون الرحلة الأولى للسعوديين المغادرين إلى المملكة، وسيكون هناك رحلة أخرى للمملكة في 1 أغسطس وعدد المواطنين العائدين سيكون 200".