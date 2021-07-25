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بالفيديو .. تحديد ضوابط وشروط العمرة للقادمين من الخارج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تستعد المملكة لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام.

وسيكون استقبال المتعمرين بدءًا من 10 أغسطس المقبل، وذلك وفق لضوابط معينة، منها ألا يقل عمر المعتمر عن 18 عاما، وذلك بحسب "العربية".

كما يشترط على المعتمر تعهده بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي المتبع في ، كما تضمنت الاشتراطات أن يستكمل تلقي جرعات من اللقاح المعتمدة في المملكة ضد فيروس ، بجانب إرفاق شهادة تحصين يصادق عليها الجهات الرسمية في بلده.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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