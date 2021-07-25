شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تحديد ضوابط وشروط العمرة للقادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تستعد المملكة لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام.

وسيكون استقبال المتعمرين بدءًا من 10 أغسطس المقبل، وذلك وفق لضوابط معينة، منها ألا يقل عمر المعتمر عن 18 عاما، وذلك بحسب "العربية".

كما يشترط على المعتمر تعهده بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي المتبع في السعودية، كما تضمنت الاشتراطات أن يستكمل تلقي جرعات من اللقاح المعتمدة في المملكة ضد فيروس كورونا، بجانب إرفاق شهادة تحصين يصادق عليها الجهات الرسمية في بلده.