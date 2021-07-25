«الصحة»: لا يلزم إجراء فحص «كورونا» المستجد قبل أخذ اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، الأحد، أنه لا يلزم إجراء فحص «كورونا» المستجد، قبل أخذ اللقاح، أو حتى بعد التعافي من الفيروس.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لعرض آخر مستجدات الفيروس، إنه مع الإقبال على اللقاحات ورغبة الكثيرين للحصول على الجرعتين، يتجدد هذا السؤال «هل يجب على الشخص فحص كورونا قبل أخذ اللقاح ؟»، مؤكدًا أنه لا يلزم ذلك، وأيضًا لا يلزم الفحص بعد تلقي اللقاح أو عقب التعافي من الإصابة بالفيروس.

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