السفارة الأمريكية تهنئ المملكة على إدراج «حمى الثقافية» بقائمة اليونسكو

الرياض - محمد عبدالله - هنأت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الأحد، المملكة على تسجيل الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، باعتباره موقعًا ثقافيًا ذا قيمة استثنائية للتراث الإنساني.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر: «تهانينا للمملكة العربية السعودية لتسجيل منطقة #حمى الثقافية ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو. ونتطلع إلى القيام بعديد من الرحلات للاستمتاع بتاريخها وجمالها الطبيعي. ما هو برأيكم الموقع السعودي التالي الذي ينبغي تسجيله في القائمة؟».

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، قد أعلن أمس السبت، نجاح المملكة في تسجيل الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران، ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، باعتباره موقعًا ثقافيًا ذا قيمة استثنائية للتراث الإنساني.

يأتي ذلك في تأكيد لعمق المملكة التاريخي الغني وما يسهم به في خدمة التراث الإنساني العالمي المشترك؛ بحسب هيئة التراث.

وقالت هيئة التراث، إن تسجيل الفن الصخري الثقافي يسهم في الحفاظ على ثراء المملكة التاريخي والتراثي وإبراز بعدها الحضاري، بالإضافة إلى أنه يسهم في تأهيل الموقع وفقًا لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة.