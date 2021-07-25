«الداخلية»: 4 مناطق تتصدر مخالفات كورونا في المملكة خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الداخلية إن 4 مناطق تصدرت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الداخلية الأحد أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية، خلال المدة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ بلغت 19293 مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6204)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2571)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2455)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2001)، ومنطقة القصيم بـ(1704)، ومنطقة الجوف بـ(1088)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(635)، ومنطقة تبوك بـ(590)، ومنطقة جازان بـ(487)، ومنطقة عسير بـ(473)، ومنطقة نجران بـ(383)، ومنطقة الباحة بـ(377)، ومنطقة حائل بـ(325).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.