الإطاحة بمقيمين ومخالف لاتهامهم بالاعتداء وسرقة عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، ارتكبوا جريمتين تمثلت في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بالثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأشار إلى أن قيمة الأموال المسلوبة بلغت (370,000) ريال، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.