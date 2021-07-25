«أمانة جدة»: ضبط وإتلاف 22 برميل خمور بـ«أبرق الرغامة»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة جدة، اليوم الأحد، ضبط موقع مخالف لتصنيع الخمور بأبرق الرغامة، مشيرة إلى أنه جرى إتلاف (22) برميلاً.

ونشرت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» صورًا للمضبوطات معلقة بالقول: «ضبط موقع مخالف بـ أبرق الرغامة لتصنيع الخمور وإتلاف (22) برميلًا».

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني الفرق البلدية داهمت الموقع بمشاركة الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن الحملة المشتركة تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمتابعة كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية.

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