مكة : القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أطباء بمستشفى

وأضاف: يحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألوا التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي.
يذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أوجسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
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