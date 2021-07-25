مكة : القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أطباء بمستشفى

إشارة إلى حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي، أوضح المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي بأنه وقعت حادثة اعتداء على ثلاث أطباء داخل قسم العناية المركزة من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي ما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء بالإضافة إلى تلفيات في القسم، الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بدورها في فتح تحقيق في الحادثة.

وأضاف: يحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألوا التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي.

يذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أوجسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون.