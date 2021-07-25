القمر الأحدب يقترن بالمشتري الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021 اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري في ظاهرة سماوية مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

توثيق القمر الأحدب:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه بعد 24 ساعة من حركة القمر المدارية باتجاه الشرق 4.75 درجة، سيكون إلى الجنوب السماوي لكوكب المشتري، وسيشاهد الثنائي معًا طوال الليل، حيث سيوفر المشهد فرصة لالتقاط الصور.

القمر قرب المشتري:

وقال إن ظهور القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 373,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد حوالي 614 مليون كيلومترًا في الوقت الحالي.

نقطة بيضاء ساطعة:

واختتم أبو زاهرة بالقول، أن كوكب المشتري يعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري، وخلال الساعات المتبقية من الليل ستنتقل هذه الأجسام ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها.

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