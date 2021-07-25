الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

تطبيق توكلنا: نستقي معلومات الحالة الصحية للأفراد من وزارة الصحية آليًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يستقبل البيانات الصحية للأفراد من وزارة الصحة بشكل آلي وبدون تدخل بشري ومن ثم يتم عكسها على حالة الفرد في التطبيق.

وأضاف التطبيق أن الحالة الصحية للفرد تتغير بتغيرها لدى وزارة الصحة مهيبًا بمن يواجه مشكلة بالتواصل مع وزارة الصحة عبر القنوات الرسمية.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

وتشمل الحالات الثلاثة ما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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