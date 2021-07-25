بدء المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء دخول المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥م.

خطوات التسجيل في العقد الإلكتروني الموحد

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، سلط في وقت سابق الضوء على خطوات التسجيل ومزايا العقد الإلكتروني الموحد الذي تم إلزام مكاتب تأجير السيارات بتطبيقه، لحفظ حقوق جميع الأطراف والمتطلبات القانونية.

مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

أن العقد الموحد سيضمن رفع مستوى الخدمة بقطاع تأجير السيارات، ويحفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي يضمن الحصول على سيارة مرخصة سارية التأمين والتزامات المستأجر وشروط تسليم المركبة ومعالجة حالات تأخير تسليمها.

مراحل التطبيق

ولفت إلى أن تطبيق القرار سيكون على أربع مراحل للفئة “د” وتطبق في 15 ذي الحجة، ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج”، ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق.

واستكمل الزويد، أن العقد المشار إليه هو عقد موحد مكتمل المتطلبات القانونية وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين في ذلك القطاع الذي يشهد إقبالًا كبيرًا.



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