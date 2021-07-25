تطعيم 4 آلاف شخص بجرعة لقاح كورونا في مركز حرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - سالم المري - الرياض

تم بحمد الله ثمَّ بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين إتمام تطعيم أربعة آلاف مواطن ومقيم بجرعة لقاح كورونا في مركز صحي حرض التابع لمحافظة الأحساء وقد استفاد الجميع أفرادًا وشركات من أخذ جرعة اللقاح بكل يسر وسهولة.

وقدم الأهالي الشكر للشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة ” أركاس ” ورئيسها المهندس معاذ الراوي ورئيس مجلس الإدارة المهندس خالد نوح الذين بذلوا الجهود للحصول على موافقة وزارة الصحة لتقديم هذه اللقاحات بهذه المناطق النائية والتي استفاد منها مواطني ومقيمي الهجر الجنوبية ” حرض ” وما جاورها، ممّا خفف على السكّان من تكبد عناء السفر ومشقته.

وجاء ذلك استشعارًا من الشركة لمسؤوليتها المجتمعية في مشاركة مسيرة الحكومة الرشيدة للقضاء على فيروس كورونا بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي.

كما شكر الأهالي شركة نادك الزراعية التي ساهمت أيضًا بالمقر وفي التنظيم ولمركز صحي حرض على مشاركة بعض كوادره الطبية في تقديم هذه الخدمة.



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