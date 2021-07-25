أكثر من سبب يدعوك لتناول عصير الرمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أفراد المجتمع بتناول عصير الرمان كونه يساعد على ترطيب الجسم ومواجهة حرارة الأجواء، ودعم المناعة، ومواجهة أمراض الصيف، حيث تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول، وهذه المواد الكيميائية هي من مضادات الأكسدة القوية، مبينة أن هناك أكثر من سبب يدعو الفرد إلى تناول عصير الرمان لفوائده التي لا تعد ولا تحصى.

عصير الرمان يحمي الخلايا من التلف:

وقالت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن عصير الرمان يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، إذ تساعد تلك المواد على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، كما يحتوي الرمان على أكثر من 40% من الاحتياجات اليومية من فيتامين سي، كما يمكن أن يقلل الرمان من التهاب الأمعاء وتحسين الهضم، كما يساعد الفلافونول في العصير على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف.

نشاط مضاد للسرطان:

وأوضحت دراسة منشورة في مجلة “أونكولوجي ريفيوز” أن البوليفينول الموجود في الرمان له نشاط قوي مضاد للسرطان في خلايا الثدي والرئة وعنق الرحم ولتصلب الشرايين ولمرض السكري، وهو يحمي الكبد، كما يخفض الرمان مستوى الكوليسترول، ويمنع تراكم الصفائح الدموية وتخفيف ضغط الدم، كما يعد الرمان من الفواكه المضادة للاكتئاب بفضل المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، والتي تؤثر إيجابًا على الدماغ وتخفض مشاعر اليأس والاكتئاب.

يدعم طاقة الحامل:

ونصحت الدكتورة فائزة الحوامل بالحرص على تناول هذا العصير، إذ يعتبر الحمل من المراحل الصعبة والمعقدة لدى كثير من النساء – فهذه المرحلة – التي تدوم 9 أشهر- تستنزف الكثير من طاقة المرأة الحامل، وقد تؤثر أيضًا على نفسيتها ومزاجها، لذا فإن تناول عصير الرمان والأغذية الغنية بالفيتامينات تشحنها بالطاقة اللازمة، وتضمن حصول طفلها على كل ما يحتاجه من غذاء، من أجل نموه بشكل طبيعي، ومن دون مضاعفات خطيرة.



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